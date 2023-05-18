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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо остаточний вигляд фінальної пари команд, які 10 червня в Стамбулі змагатимуться за головний трофей.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця матчів-відповідей півфінального етапу Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) / два голи проти мадридського Реала (4:0);

– Родрі (Манчестер Сіті) / найшвидший ривок у 29,2 км/год проти мадридського Реала (4:0);

– Лаутаро Мартінес (Інтер) / гол проти Мілана (1:0);

– Хакан Чалханоглу (Інтер) / найшвидший ривок у 31,7 км/год проти Мілана (1:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.