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Офіційну церемонію було проведено на галявині перед обсерваторією Гріффіта.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі добіг завершення наприкінці минулого року, після чого стартувала офіційна частина підготовки до наступного мундіалю, який у 2026 році прийматимуть США, Мексика та Канада.

У рамках цього процесу розробляється й айдентика майбутніх змагань, однією з ключових частин якої є офіційний логотип турніру.

Цього разу ФІФА вирішила відзначити різноманітність культур країн-господарок чемпіонату світу-2026 і при цьому вперше використати рік проведення змагань у якості ключового елементу зображення.

Церемонія представлення логотипу відбулась на території однієї з найбільш популярних туристичних локацій Лос-Анджелеса, США — обсерваторії Гріффіт.

Емблему представили президент ФІФА Джанні Інфантіно та Роналдо, дворазовий переможець чемпіонату світу з футболу у складі збірної Бразилії.

"Це момент, коли три країни і цілий континент разом ніби говорять: "Ми об’єдналися, як одне ціле, щоб привітати світ і провести найбільший, найкращий і найбільш інклюзивний чемпіонат світу в історії".

Турнір дозволить кожній країні-господарю та команді-учасниці вписати власну сторінку в історію чемпіонатів світу з футболу, і цей унікальний бренд є важливим кроком на цьому шляху до 2026 року.

Всього за кілька годин 16 дивовижних міст-господарів турніру зроблять усе це ще більш яскравим і захоплюючим, коли вони запустять власні окремі бренди, розроблені FIFA. Ці унікальні міські ідентичності втілюють веселих і фантастичних людей і місця, які запропонують шанувальникам неперевершений досвід у 2026 році.

Поки ми сьогодні в Лос-Анджелесі разом святкуємо, цілий континент святкує те, що весь світ об’єднається в Північній Америці для найбільшого шоу на Землі всього за три роки", — заявив очільник світового футболу.

Нагадаємо, що наступний Чемпіонат світу з футболу відбудеться в червні та липні 2026 року, тоді як фінальну гру буде проведено 19 липня 2026 року.