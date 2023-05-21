Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 травня.

Завершилася 451 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні. Запуск спільного підприємства запланували на липень.

- Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія.

- Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Марʼїнку в Донецькій області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

- Молдова не розглядає росію як стратегічного партнера Про це заявила президентка Молдови Мая Санду.

- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про проведення наступного тижня чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

- США підтвердили участь у "коаліції винищувачів". Про це заявив Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі F-16.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Петропавлівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новолюбівка та Діброва Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Студенок Харківської області; Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне на Донеячині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степоврго, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару біля Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили понад 20 атак противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив понад 10 безуспішних наступальних дій в районі Новомихайлівки. Водночас, завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Перший день зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту «Сімки».

Зустрівся із Джорджею Мелоні, головою уряду Італії. Подивились, як можемо зараз з Італією посилити наші можливості захищати життя від російського повітряного терору.

Переговори з Ріші – паном Премʼєр-міністром Великої Британії. Подякував за лідерство в розвитку наших можливостей у небі: Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, і це історичні речі.

Говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді. Серйозна розмова. Я поінформував про прогрес щодо нашої формули миру. Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям.

Говорив із Президентом Євроради Шарлем Мішелем. Безпека, оборона, економіка, наша спільна політика – обʼєднання потенціалів України та всього Євросоюзу. Я дякую тобі, Шарлю, за твою щиру, незмінну та дієву підтримку.

Зустрівся з Президентом Франції Макроном. Ми регулярно обмінюємося поглядами на безпекову ситуацію, розглядаємо ті чи інші варіанти наших спільних оборонних та політичних дій. Так і цього разу. Змістовна розмова. Додає впевненості в нашому руху до перемоги України.

Була зустріч і з паном Канцлером Німеччини Шольцом. Обговорили з Олафом, як можемо прискорити чесний мир для України, як можемо посилити нашу спільну роботу в рамках «Сімки».

Не буває такого дня, щоб Україна не стала сильнішою".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!