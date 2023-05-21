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Для українського воротаря цей перший трофей за кордоном.

В останньому турі чемпіонату Молдови Шериф на своєму полі розгромив Мілсамі (4:0) та став чемпіоном своєї країни з відривом у три очки над Петрокубом.

Для молдавського клубу це 21 чемпіонський титул та 41 трофей за 26 років існування команди.

У складі Шерифа чемпіоном став український воротар Максим Коваль, який перебрався до Молдови минулого літа. Для 30-річного українця це був перший трофей за кордоном.

До цього з 2015 року Коваль виступав за Оденсе, Депортіво та Аль-Фатех.

Цього сезону Коваль провів 18 поєдинків, з яких вісім на нуль при 16 пропущених м'ячах. Також зазначимо, що у чемпіонаті країни Коваль відіграв лише п'ять зустрічей.

Через тиждень Коваль може здобути свій другий трофей у складі Шерифа, який зіграє у фіналі Кубка Молдови проти Бєльці. Гра відбудеться 28 травня о 20:00 за київським часом.