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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 травня.

Завершилася 452 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Байден іще не вирішив, чи США передаватимуть власні F-16 Україні, чи це зроблять союзники.

- Командувач Сухопутних військ Сирський повідомив, що Збройні сили наближаються до взяття Бахмута у тактичне оточення.

- Байден отримав "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ.

- Росіяни втратили понад 100 000 військових під Бахмутом, – Джо Байден.

- Володимир Зеленський хоче проведення у липні саміту формули миру.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїди Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Котлярівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка — Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Діброва, Ямпіль, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії також у напрямку Білої Гори. Завдав ракетних ударів в районах Слов'янська, Краматорська, Дружківки та авіаційних ударів в районах населених пунктів Слов'янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверногл, успіху не мав. Минулої доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Полтавка Запорізької області та Берислав і Киндийка на Херсонщині. В той же час, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна, і ще розширений формат – «Сім» плюс партнери, зокрема глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно.

Сьогодні, в неділю, тут, у Хіросімі, Україна була дійсно почесним учасником роботи «Великої сімки». Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую «Сімці».

Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильніші після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Прем’єр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне. Поспілкувався з лідерами Вʼєтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Премʼєр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю. Була і дуже важлива церемонія та звернення – в Музеї миру в Хіросімі…

Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій та всіх наших людей, справедливість і реалізація нашої формули миру… По кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!