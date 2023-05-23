Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 травня.

Завершилася 452 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Силами ППО був збитий Су-35 росіян.

- ЄС не має наміру перепідключати російські банки, зокрема Россільгоспбанк, до системи SWIFT до закінчення війни, — офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС.

- Президент Чехії Петр Павел закликав не відмовлятися від зусиль щодо розгрому РФ в Україні, – iDNES.

- Навчання пілотів на F-16 вже почались, — глава дипломатії ЄС.

- На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ, — губернатор Бєлгородщини.

- Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців, — речник ГУР МОУ у коментарі "Суспільне". За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.

- Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, — делегація України у Парламентській асамблеї НАТО.

- Попередньо на Бєлгородщині, поблизу населеного пункту Прохорівка, "впав" вертоліт Мі-8, — росЗМІ.

- У Бєлгородській області запроваджують режим "контртерористичної операції", — губернатор.

- росіяни терміново евакуювали сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області, — представник ГУР МОУ Юсов.

- Українські захисники продовжують витісняти російських окупантів під Бахмутом, — спікер Східного угруповання ЗСУ. За добу їм удалося просунутися на 200-400 метрів.

- Поставки F-16 в Україну є пріоритетом для США, їх планують розпочати найближчими місяцями, — Держдеп США.

-Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Агресором у цій війні є Росія, — речник Держдепу США Меттью Міллер.

- Португалія готова надавати Україні запчастини для F-16, — МЗС Португалії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районі Невського.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом минулої доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж, вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Бахмута та Іванівського.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Авдіївки та Первомайського. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони продовжують відбиття атак противника в районі Мар’їнки. Поблизу неї та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас, задіяв авіацію для ударів поблизу Водяного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив артобстріли населених пунктів Водяне та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

На тлі значних втрат живої сили, російське військовим керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території росії близько 1000 осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 — по його зенітно-ракетних комплексах.

Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 720 російських окупантів, знищили 2 танки, 9 бойових броньованих машин та 20 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, 1 літак Су-35, 8 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів. Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює. До речі, сьогодні є важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО.

Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій. Готуємось до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – тих, які нас найбільше підтримують. Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв’язків із нашими партнерами. Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!