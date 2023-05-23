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Португалець розчарований інфраструктурою у країні.

Кріштіану Роналду "більше не може терпіти" і хоче залишити Ан-Наср після п'яти місяців перебування у Саудівській Аравії, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 38-річний футболіст розчарований спортивною інфраструктурою у країні. Його оточення почало працювати над поверненням до Європи. Не виключаються інші варіанти.

Нагадаємо, що контракт Роналду з Ан-Насром розрахований до літа 2025 року. Його заробітна плата складає 200 мільйонів євро за сезон.

Роналду провів 14 матчів за Ан-Наср: на його рахунку 13 голів та 2 результативні передачі.

Зазначимо, що Ан-Наср посідає друге місце у лізі: клуб відстає від лідера на три очки за три тури до кінця сезону.