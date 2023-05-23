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Футболіст Нюрнберга змінив клуб.

Нападник Ерік Шуранов, який є частиною молодіжної збірної Німеччини, підписав контракт із Маккабі з Хайфи на три роки - повідомляє офіційний Twitter клубу.

Його перехід стався із команди Нюрнберг, за який він виступав 13 років. У 2020 році гравця підвищили до основної обойми клубу.

У складі німецького колективу нападник провів понад 60 матчів та забив більше 10 голів.

Також раніше він виступав за молодіжні збірні України до 16, 17, 18 та 21 року.