Футболіст Нюрнберга змінив клуб.
Ерік Шуранов - Getty Images
23 травня 2023, 19:10
Нападник Ерік Шуранов, який є частиною молодіжної збірної Німеччини, підписав контракт із Маккабі з Хайфи на три роки - повідомляє офіційний Twitter клубу.
Його перехід стався із команди Нюрнберг, за який він виступав 13 років. У 2020 році гравця підвищили до основної обойми клубу.
У складі німецького колективу нападник провів понад 60 матчів та забив більше 10 голів.
Також раніше він виступав за молодіжні збірні України до 16, 17, 18 та 21 року.