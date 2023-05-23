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Команда зіркового португальця поступалася Аль-Шабабу у два м'ячі, але потім забила три і здобула перемогу.

У рамках 28 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср приймав на своєму полі Аль-Шабаб і здобув вольову перемогу в результативному матчі.

Гості по ходу даного протистояння мали перевагу в рахунку в два м'ячі, проте згодом змарнували переможний для себе рахунок і пропустили тричі, зазнавши таким чином поразки з рахунком 3:2.

Зазначимо, що третій гол Ан-Насра на свій рахунок записав зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду, який приніс своїй команді перемогу.

ВІДЕО ГОЛА РОНАЛДУ:



Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду "більше не може терпіти" і має намір покинути Ан-Наср.