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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 24 травня.

Завершилася 455 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Державний департамент США схвалив продаж Україні вдосконаленої зенітно-ракетної системи NASAMS і пов’язаного обладнання на суму $285 млн.

Підрозділ в Європі, який відповідає за доставку зброї з США в Україну, прискорив постачання на 30% порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Японія передала Україні 100 військових вантажівок та позашляховиків.

Норвегія розгляне різні способи сприяння навчанню та підготовці українського персоналу на винищувачах F-16.

Фінляндія розірвала з росією контракт на постачання природного газу.

До України скоро прибудуть 110 танків Leopard 1.

Інформація Генштабу ЗСУ щодо дій ворога на окремих напрямках і не тільки:

Триває чотириста п’ятдесята п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Російська федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну.

Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 23 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Шпиль, Олексіївка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Степового. Здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом цієї доби нашими захисниками знищено 2 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні перше засідання Ставки після всіх важливих візитів, зустрічей і рішень – оборонних рішень, над якими ми працювали доволі довго, і ось отримуємо їх у взаємодії з партнерами. Передусім це стосується авіаційної коаліції – коаліції сучасних винищувачів для України.

Робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дозволить розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною.

А з іншого боку, перший же український F16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, – вистояв.

Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть оволодіти сучасною зброєю так результативно, як від нас навіть не очікували. Із літаками, я впевнений, буде так само успішно. Головне – швидкість тренування і постачання, тобто час, який мине між рішеннями і реальним захистом нашого неба".

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Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!