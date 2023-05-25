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П’ятирічна історія іспанського півзахисника в Японії добігла до свого завершення.

Вихованець каталонської Барселони та культовий іспанський захисник Андрес Іньєста не став завершувати професійні виступи в 2018 році, коли залишив рідний клуб, а натомість поїхав підкорювати раніше небачені для себе обрії.

У складі японського Віссел Кобе 39-річний виконавець відіграв п’ять років, здобувши Кубок Японії в 2019 році та вигравши місцеву національну першість роком потому.

Неодноразово Іньєста наголошував на тому, що хоче завершити виступи на професійному рівні саме в цьому колективі, проте за пів року до завершення чинного контракту сторони повідомили про завершення взаємин.

"Я все ще хочу грати у футбол і змагатись. Я завжди думав, що хочу завершити кар’єру тут, але в менеджера були інші плани. Рішення покинути клуб було обопільним", — заявив наостанок Андрес.

У поточному сезоні J-ліги та Кубка Японії Іньєста відіграв п’ять матчів.