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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 26 травня.

Завершилася 457 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Для України підготували нові системи ППО Iris-T. У Німеччині підготували нові системи ППО IRIS-T для України

росіяни завдали ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Вже відомо про 30 постраждалих.

Зеленський підписав закони про спрощення проходження ВЛК.

Лі Хуей, спецпредставник Китаю з «політичного врегулювання» війни під час поїздки країнами ЄС закликав до припинення вогню в Україні шляхом збереження росією окупованих українських земель.

Україна планує вперше відкрити посольство в Мозамбіку. Про це стало відомо під час африканського дипломатичного турне голови МЗС.

Євросоюз вперше застосовує новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. До цього списку ввійшли двоє людей, яких звинувачують у підриві територіальної цілісності України, та ще п’ять, причетних до дестабілізації Молдови.

У ГУР заявили, що Легіон «Свобода росії» та РДК продовжують перебувати на території Бєлгородщини.

росіяни готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Президент Бразилії Лула да Сілва відмовився їхати в росію на запрошення путіна.

Інформація Генштабу ЗСУ щодо дій ворога на окремих напрямках і не тільки:

Триває чотириста п’ятдесята сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору.

Загалом протягом доби противник завдав 18 ракетних ударів по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками) та, двічі за добу, застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по місту Дніпро. Крім того, ворог завдав 60 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу “Shahed” по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк. Водночас, здійснив близько 34 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, відбулось 18 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка — Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же — завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку вооог завдав авіаудару в районі Вугледару, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару поблизу Степового Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

До тимчасово захопленої Новопетриківки Донецької області прибули декілька десятків російських військовослужбовців для проведення так званих “контрдиверсійних заходів”. Загарбники обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. А по великому рахунку — просто грабують громадян.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів Ставку.

Питання – очевидні. Передова, наш захист, наші активні дії, забезпечення наших воїнів зброєю та снарядами, технікою.

ППО і захист від терору. Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації у Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти.

Станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей… Мої співчуття рідним та близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, і серед них – двоє дітей.

Ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО – це буквально щоденне питання для роботи з партнерами.

За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!