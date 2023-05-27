Обидві команди набрали однакову кількість очок.
ФК Славія Прага
27 травня 2023, 19:32
Славія Прага в останньому турі чемпіонату Чехії розгромила Словацко з рахунком 4:0 та фінішувала другою у турнірній таблиці чемпіонської групи.
Команда набрала однакову кількість очок разом зі Спартою, але ще до цього туру втратила шанси на чемпіонство через найгірші показники у очних зустрічах.
Таким чином, український захисник Тарас Качараба став срібним призером чемпіонату Чехії.
Нинішнього сезону Качараба провів 31 матч, у яких забив один гол.
Для Спарти цей чемпіонський титул став першим із сезону-2013/14 та 37 в історії клубу.