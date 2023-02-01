Україна

Ще один трансфер українця на фініші трансферного вікна.

Український захисник празької Славії Максим Таловєров перейшов до австрійського клубу ЛАСК. Про це повідомляється на офіційному сайті Славії.

22-річний футболіст орендований до кінця сезону без опції викупу.

Нагадаємо, першу половину сезону Таловєров провів у оренді у складі Слована Ліберець. На його рахунку два голи та один асист. Оренда була розрахована до літа 2023 року, проте Славія відкликала гравця раніше запланованого терміну.