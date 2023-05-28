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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 травня.

Завершилася 458 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- В Конгресі США намагаються пришвидшити постачання Україні зброї для контрнаступу. Зокрема, конгресмен-республіканець від штату Техас Кіт Селф заявив, що для України "далекобійна артилерія важливіша ніж F-16".

- ВРП дозволила арештувати суддю, який збив на смерть нацгвардійця в Києві.

- Українські військові розпочали навчання у Німеччині на танках Abrams — Пентагон.

- Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній, серед яких багато ремонтних заводів.

- Безпілотники атакували нафтопереробну станцію у Тверській області.

- Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також підтвердив, що найманці "Вагнера" вийшли з Бахмута.

- росія почала втілювати провокацію із хімічною зброєю. Про це свідчить аналіз перехоплених розмов.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сваркове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударіа в районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Обстріляв населені пункти Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні ще один наш санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них російські, – які працюють на терор.

Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями.

Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають всі. Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу.

Коли Росія починала цю агресію, там дивились на світ як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито усі в світі – такі ж цинічні і нібито – так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі.

Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – іще більш масштабні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!