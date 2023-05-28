Клуб завершить сезон на другому рядку.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
28 травня 2023, 00:39
Кріштіану Роналду не зумів виграти чемпіонат Саудівської Аравії у перший сезон.
Титул собі гарантував Аль-Іттіхад, який розгромив Аль-Фейху (3:0). Після 29 турів у команди з Джідди 69 очок.
Ан-Наср із Роналду посів друге місце. Після нічиєї з Аль-Іттіфаком у нього 64 бали за тур до кінця. Востаннє клуб фінішував так високо у 2020 році.
До приходу Роналду Ан-Наср йшов першому місці.
Зазначимо, що за 16 ігор у чемпіонаті 38-річний португалець відзначився 14 м'ячами.