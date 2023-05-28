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Клуб завершить сезон на другому рядку.

Кріштіану Роналду не зумів виграти чемпіонат Саудівської Аравії у перший сезон.

Титул собі гарантував Аль-Іттіхад, який розгромив Аль-Фейху (3:0). Після 29 турів у команди з Джідди 69 очок.

Ан-Наср із Роналду посів друге місце. Після нічиєї з Аль-Іттіфаком у нього 64 бали за тур до кінця. Востаннє клуб фінішував так високо у 2020 році.

До приходу Роналду Ан-Наср йшов першому місці.

Зазначимо, що за 16 ігор у чемпіонаті 38-річний португалець відзначився 14 м'ячами.