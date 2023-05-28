Португалець не зумів здобути якогось титулу.
Кріштіану Роналду - Getty Images
28 травня 2023, 10:10
Кріштіану Роналду вперше в своїй кар'єрі не виграв жодного трофею два сезони поспіль.
Ан-Наср португальського форварда зіграв внічию з Аль-Ітіфаком, через що втратив шанси на чемпіонство.
Раніше такого не траплялося. Принаймні один трофей стабільно поповнював колекцію гравця.
Попереднім трофеєм футболіста був Кубок Італії, а після цього ні в Манчестер Юнайтед, ні в Ан-Насрі зачепитися за них не вдалося.