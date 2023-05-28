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Португалець не зумів здобути якогось титулу.

Кріштіану Роналду вперше в своїй кар'єрі не виграв жодного трофею два сезони поспіль.

Ан-Наср португальського форварда зіграв внічию з Аль-Ітіфаком, через що втратив шанси на чемпіонство.

Раніше такого не траплялося. Принаймні один трофей стабільно поповнював колекцію гравця.

Попереднім трофеєм футболіста був Кубок Італії, а після цього ні в Манчестер Юнайтед, ні в Ан-Насрі зачепитися за них не вдалося.