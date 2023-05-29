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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 28 травня.

Завершилася 459 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Володимир Зеленський привітав Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах. Ердоган отримав понад 52% голосів, його опонент Кемаль Киличдароглу — 47%. Ердогана обрали президентом Туреччини третій раз поспіль.

- Ракети Storm Shadow мають в Україні стовідсоткову ефективність – Резніков.

- Нейтральна Австрія після дебатів виділяє 2 млн євро на розмінування в Україні. "Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування", – заявив канцлер Австрії Карл Негаммер.

- Джо Байден і спікер Палати представників Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трильйона доларів. Це дозволить уникнути дефолту.

- У Росії, як у СРСР, все більше пропагують примусову роботу для потреб війни – розвідка Британії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На полігони республіки білорусь прибувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня, Тимоновичі, Миколаївка, Залізний Міст, Чайкине, Грем’яч Чернігівської області; Заруцьке, Глухів, Бунякине, Волфине, Катеринівка, Ободи, Басівка, Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне — Донецької.

На Бахмутському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах Червоного Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове і Кам’янське Запорізької області та Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області і місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак «Шахедами» – одночасно 54 дрони. Майже всі вони збиті. На жаль, є влучання на Житомирщині.

Але все ж більшість руйнувань вдалося відвернути, більшість життів, які могли забрати ці «Шахеди», вдалося зберегти.

Я дякую кожному і кожній, хто це забезпечив! Зенітні ракетні війська та авіація Повітряних сил, протиповітряна оборона Сухопутних військ та наші мобільні вогневі групи… Дякую вам, воїни!

Під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини. Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва…

За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!

Ідемо вперед – поки не звільнимо всю нашу українську землю… Боронимо кожне місто… Дбаємо одне про одного і памʼятаємо про всіх наших людей, яких ми маємо повернути додому, до своїх міст і сіл – з російської неволі.

Слава нашому прекрасному народу! Слава всім, хто дбає про нашу державу".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!