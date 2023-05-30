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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 травня.

Завершилася 460 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Щодо термінів того, як ми будемо рухатися, рішення ухвалені. Я дякую кожному солдату й сержанту, офіцеру й генералу, кожній бригаді, які підготувалися. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

З 1 червня Польща заборонить рух через свій кордон вантажівок, які зареєстровані у Білорусі та росії.

За уточненою інформацією, вночі сили ППО збили 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БПЛА «Shahed-136/131».

Верховна Рада схвалила підвищення пенсій для ветеранів УПА та політв’язнів — вони отримають надбавку у розмірі понад 4 тис. грн на місяць.

Суд продовжив митрополиту УПЦ (МП) Паші Мерседесу запобіжний захід до 1 липня — цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Міноборони розробляє проходження служби в ЗСУ за стандартами НАТО.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Триває чотириста шістдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби російська федерація завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Київ. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет були знищені.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 53 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 20 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаудару в районі Мілового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове, Богуславка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногріськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення. Так, у тимчасово захопленому Сватовому Луганської області, у фермерських господарств, які, у зв’язку з виїздом власника, не можуть надати деяких документів на право власності, просто забирають комбайни, вантажівки та іншу дороговартісну техніку.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей.



Кілька російських терористичних атак за добу. «Шахеди», крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день. Більшість «Шахедів» і ракет збито.



Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки.



Світ повинен бачити, що терор програє. Коли «Петріоти» в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє. Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери – терор програє.



І звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими «Петріотами» ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці.



Слава всім нашим воїнам! Дякую Повітряним силам та всім нашим захисникам і захисницям неба. Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!