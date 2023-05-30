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Доля трофея вирішилася у серії післяматчевих пенальті.

У фіналі Кубка Молдови Шериф зустрічався з Бєльці.

У цьому матчі український воротар Максим Коваль вийшов у стартовому складі Шерифа.

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. У серії післяматчевих пенальті Шериф був сильнішим, а Коваль відбив два одинадцятиметрові удари.

До цього Коваль разом із Шерифом став чемпіоном Молдови.

Для Шерифа цей трофей став 42 в історії клубу, яка триває 26 років. Це був 12 завойований Кубок країни та десятий золотий дубль.

Нинішнього сезону Коваль провів 19 поєдинків, з яких дев'ять на нуль, пропустивши 16 м'ячів.