Доля трофея вирішилася у серії післяматчевих пенальті.
Максим Коваль, ФК Шериф
30 травня 2023, 08:15
У фіналі Кубка Молдови Шериф зустрічався з Бєльці.
У цьому матчі український воротар Максим Коваль вийшов у стартовому складі Шерифа.
Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. У серії післяматчевих пенальті Шериф був сильнішим, а Коваль відбив два одинадцятиметрові удари.
До цього Коваль разом із Шерифом став чемпіоном Молдови.
Для Шерифа цей трофей став 42 в історії клубу, яка триває 26 років. Це був 12 завойований Кубок країни та десятий золотий дубль.
Нинішнього сезону Коваль провів 19 поєдинків, з яких дев'ять на нуль, пропустивши 16 м'ячів.