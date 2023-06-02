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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 червня.

Завершилася 463 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

У Києві затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу, де сталася трагедія, його заступника та охоронця.

Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16. Ми визначили графіки навчань, – прем'єр Моравецький.

Україна може допомагати Молдові [щодо Придністров'я, – ред.] тільки якщо є запит на найвищому рівні військово-політичного керівництва Молдови. Тоді Україна обов'язково буде реагувати. Але офіційного запиту не було.

Пентагон уклав контракт зі SpaceX щодо постачання Україні терміналів Starlink. З міркувань безпеки вартість контракту не розголошують.

У Європарламенті підтримали резолюцію, яка ставить під сумнів здатність Угорщини головувати у другій половині 2024 року. Сьогодні Європарламент схвалив законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. Це прискорить відповідні поставки для України. Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини. Туди увійшли: ▪️ боєприпаси для танків Leopard;1 ▪️ дві вантажівки 8x8 HX81; ▪️ сім гусеничних й дистанційно керованих машин THEMIS (призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху). Президент Румунії разом з Володимиром Зеленським підписали Декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України. Пентагон уклав контракт на $118 млн з компанією Global Military Products на закупівлю і поставку 35-мм зенітних самохідних установок Gepard для України. Орієнтовна дата завершення робіт – 30 травня 2024 року.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російська федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву, (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Містки та Тимоновичі Чернігівської області, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угроїди, Краснопілля, Славгород Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська, Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне, Миколаївка Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи. Так, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. Також російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Перш за все мої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрали російські удари.

Ми робимо максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не піднімалося б питання ППО для України.

Але захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене.

Це обовʼязок представників місцевої влади – дуже конкретний обовʼязок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Боляче бачити недбале ставлення до цього обовʼязку. Боляче бачити втрати. І якщо обовʼязок на місцях не виконується, це прямий обовʼязок правоохоронців – притягати до відповідальності.

Сьогодні в нашій державі, як і в багатьох інших країнах, відзначається День захисту дітей. Але і в цей день держава-терорист забрала життя української дитини. Але і в цей день Росія обстрілювала наші міста, від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу. Але… і цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І цей день став часом, коли ми наближаємо відповідальність Росії – кожного вбивці, кожного терориста.

Дякую всім нашим воїнам! Дякую всім, хто тренує наших воїнів, хто допомагає нам зброєю, хто лікує наших героїв після поранень! Дякую всім рятувальникам, усім нашим працівникам ДСНС та інших служб, які ліквідовують наслідки російських ударів! Дякую всім волонтерам, які допомагають нашим воїнам, нашим людям, нашій державі! Дякую всім, із ким ми йдемо пліч-о-пліч до нашої перемоги, до нашого миру й до покарання російських терористів! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!