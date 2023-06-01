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38-річний футболіст не має наміру залишати Саудівську Аравію.

Кріштіану Роналду підтвердив, що залишиться в Ан-Насрі.

"Я щасливий тут, я хочу залишитись тут, і я залишусь тут. І, на мій погляд, якщо в найближчі п'ять років вони продовжать робити ту роботу, яку хочуть, саудівська ліга може увійти до світової топ-5.

Інфраструктура, я думаю, потребує невеликого поліпшення. Навіть судді, система ВАР… Вони мають бути трохи швидшими, це пара дрібниць, які потребують поліпшення", — наводить слова Роналду A Bola.

Нагадаємо, що португалець поповнив склад Ан-Насра у січні цього року.