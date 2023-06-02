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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 2 червня.

Завершилася 464 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

У Києві поліція повідомила про підозру чотирьом затриманим через трагедію біля укриття.

Київська прокуратура та поліція розслідують розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на ремонт укриттів у столиці.

СБУ і БЕБ викрили бізнес-партнера Коломойського — Михайла Кіпермана — на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти».

Кремль часто заявляв, що у нього друге за силою військо у світі. І багато хто у це вірив. Сьогодні ми бачимо, що російська армія друга за силою в Україні. Держсекретар США під час промови у Фінляндії.

У Курську пошкоджено кілька бойових винищувачів — бомбардувальників СУ-34 та знищено ЗРГК "Панцирь-1С", — ЗМІ

Україна зможе деокупувати Крим уже цього року, — міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Триває чотириста шістдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України.

Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі. Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 15 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційного удару в районі Огірцеве Харківська область. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Ромашкове, Атинське, Юнаківка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного — Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка.

На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 8 атак противника. Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 — пораненими. До того ж було знищено 2 одиниці ворожої автомобільної техніки. Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області, а також місто Херсон.

Військовим керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів. Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону російської федерації під приводом проходження стажування.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Максимум уваги – ситуації на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше: дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. Провів нараду й щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу.

Особливо хочу відзначити сьогодні 92-гу окрему механізовану бригаду – усіх воїнів цієї бригади, які надзвичайно стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись уперед. Дякую вам, воїни!

Авдіївський напрямок. 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та ваше вміння потужно знищувати окупантів. Молодці!

Відзначу прикордонників, які з честю захищають державу на передовій разом з усіма нашими силами оборони та безпеки. Львівський, Донецький, Житомирський прикордонні загони, які бʼються на фронті. Дякую вам!

А також дякую бійцям Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють «Шахедам». Швидкість та влучність наших воїнів критично важливі. Дякую вам, воїни, за вашу швидкість і за вашу влучність!

Підписав сьогодні й укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. 263 військовослужбовці Збройних Сил України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!