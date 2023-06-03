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"Кельти" цього сезону виграли чемпіонат Шотландії, Кубок шотландської ліги та Кубок Шотландії.

У фінальному матчі Кубка Шотландії Селтік здобув перемогу над Інвернесом з рахунком 3:1 і виграв цей трофей.

За рахунок того, що "кельти" у поточному сезоні виграли чемпіонат Шотландії та Кубок шотландської ліги, команда Анге Постекоглу записала на свій рахунок внутрішній требл.

Більше того, цей требл став історичним, восьмим, в історії клубу, що стало світовим рекордом — жодна футбольна команда не досягала подібних успіхів на внутрішній арені.

Три внутрішні турніри Селтік також вигравав у наступних сезонах: 1966/67, 1968/69, 2000/01, 2016/17, 2017/18, 2018/19 та 2019/20.