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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 червня.

Завершилася 466 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Латвія вже передала Україні 66 авто, конфіскованих у п’яних водіїв.

- Україна досягне успіху й поверне стратегічно важливу територію – радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

- ЗМІ повідомляють, що Бельгія звернеться до України через нібито використання її зброї в Бєлгородській області.

- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вкотре відвідав передову та повідомив про успішних контрнаступ українського війська на Сватівському напрямку.

- РДК і легіон "Свобода Росії" взяли в полон російських військових та просили про зустріч з губернатором Білгородської області.

- "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде" – Міноборони України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гатище Харківська область

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаударів у районі Сергіївки Донецької області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного — Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівка та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Слов’янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк та Шевченко Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 11 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Янтарне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів, поряд з лінією бойового зіткнення, зокрема, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії… Без яких Росія не змогла би виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими.

Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни – використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами! – щоб не було в російських ракетах, в російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки – будуть.

Дякую всім, хто допомагає нам боротися зі злом агресії!

Слава всім нашим воїнам! І – дякую за сьогоднішній день на передовій".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!