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Гравець можливо перейде у цей клуб.

Барселона вичерпує всі можливості, щоб повернути Ліонеля Мессі в клуб, але виглядає все більш імовірним, що наступного сезону він буде виступати за межами Європи.

"Блауграна" є одним із трьох варіантів для Мессі, один з яких Інтер Маямі у Вищій футбольній лізі, а інший знаходиться у Саудівської Аравії, де Аль-Хілаль вважається найкращим варіантом для футболіста. Після відходу з Парі Сен-Жермен Мессі є вільним агентом.

Батько та його агент Хорхе Мессі зустрівся з президентом Барселони Жоаном Лапортою в понеділок, але саме Інтер Майамі вважає, що їхні шанси зростають.

За словами Себастьяна Куадреллі, якого підтримала Вероніка Брунаті, Мессі прагне визначитися зі своїм майбутнім цього тижня, щоб якомога швидше поставити крапку в цій темі. Барселона все ще повинна продавати, щоб мати можливість надати Мессі пропозицію щодо повернення.

Тим часом Інтер Маямі має все готове, щоб зробити пропозицію Мессі, і розраховує на те, що він і його родина можуть віддати перевагу тамтешньому стилю життя, ніж у Саудівській Аравії – сім’я вже має будинок у Флориді.

За словами Куадреллі, представники клубу Саудівської Аравії усвідомлюють той факт, що вони втратили позиції в боротьбі за його підпис, незважаючи на величезні цифри, які вони можуть запропонувати Мессі .

Брунаті ручається за інформацію Куадреллі, стверджуючи, що попередніми тижнями американський клуб зробив пропозицію Мессі.

Дехто зауважив, що явна поспішність укласти угоду може бути методом тиску на Барселону , щоб швидше досягти угоди. Однак, схоже, існує консенсус щодо того факту, що навіть якщо Ліонель дійсно захоче перейти до Барселони, продажі інших футболістів команди є обов’язковими для "Блауграни" – те, чого зараз поки що не відбувається.