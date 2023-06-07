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Аргентинський нападник остаточно визначився щодо свого майбутнього.

Напередодні зірковий нападник Ліонель Мессі підтвердив інформацію про те, що після завершення свого контракту з Парі Сен-Жерменом він продовжить кар'єру в Інтер Маямі.

Прес-служба професіональної футбольної ліги, яка є найвищим футбольним дивізіоном для США і Канади, привітала 35-річного аргентинця з майбутнім трансфером в Інтер Маямі.

"Ми раді, що Ліонель Мессі заявив, що має намір приєднатися до Інтер Маямі та МЛС цього літа. Незважаючи на те, що ще потрібно завершити офіційну угоду, ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати одного з найкращих футболістів усіх часів у нашій Лізі", — сказано в заяві МЛС.