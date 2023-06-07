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Аргентинський нападник остаточно визначився щодо свого майбутнього.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що зірковий нападник Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Інтер Маямі з МЛС після того, як його контракт із Парі Сен-Жермен підійшов до свого завершення.

35-річний аргентинець підтвердив цю інформацію, і незабаром він буде офіційно представлений як новий гравець американського клубу.

"Я збираюся приєднатися до Інтер Маямі. Рішення прийняте на 100%. Якби справа була в грошах, я б поїхав до Саудівської Аравії чи ще кудись. Мені це здалося великими грошима.

Правда полягає в тому, що моє остаточне рішення залежить від іншого, а не через гроші", — цитує слова Ліонеля Мессі журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Мессі провів 41 матч за ПСЖ, який він залишив на правах вільного агента. На його рахунку 21 гол та 20 результативних передач.