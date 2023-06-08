Цинциннаті підсилить атакувальну ланку.
Аарон Бупендза, getty images
08 червня 2023, 19:24
Нападник збірної Габону та Аль-Шабаба Аарон Бупендза близький до того, щоб стати гравцем Цинциннаті з МЛС, повідомляє Фабріціо Романо.
Стверджується, що трансфер обійдеться американському клубу у сім мільйонів доларів.
Зазначимо, що раніше в МЛС переїхав зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі.
В цьому сезоні Бупендза відіграв 21 матч, в яких відзначився 13 забитими голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше зацікавленість у габонському нападнику була у Динамо, але тоді угода так і не відбулась.