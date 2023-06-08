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Цинциннаті підсилить атакувальну ланку.

Нападник збірної Габону та Аль-Шабаба Аарон Бупендза близький до того, щоб стати гравцем Цинциннаті з МЛС, повідомляє Фабріціо Романо.

Стверджується, що трансфер обійдеться американському клубу у сім мільйонів доларів.

Зазначимо, що раніше в МЛС переїхав зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі.

В цьому сезоні Бупендза відіграв 21 матч, в яких відзначився 13 забитими голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше зацікавленість у габонському нападнику була у Динамо, але тоді угода так і не відбулась.