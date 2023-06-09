Другое

Румунський спеціаліст відтепер має статус вільного агента.

ЧФР Клуж на своєму офіційному сайт оголосив про звільнення Дана Петреску з посади головного тренера першої команди.

Сторони вирішили припинити співпрацю за взаємною згодою.

"Дякуємо Вам, Містере, за все, що ви зробили для нашого клубу, за самовідданість і професіоналізм, які характеризують вас, за вирішальний внесок, який ви зробили у виграші останніх п'яти титулів, і за всі європейські виступи ЧФР Клуж за останні роки. Бажаємо успіхів!" — сказано в заяві ЧФР Клуж на офіційному сайті.

Дан Петреску очолював Клуж з літа 2021 року. З того моменту він чотири рази став чемпіоном Румунії. Цього сезону команда фінішувала другою у внутрішній першості.