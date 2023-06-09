Бразилець може перейти до португальського клубу.
Ренан Лоді - Getty Images
09 червня 2023, 18:56
Ренан Лоді може перейти до Бенфіки — повідомляє знаний портал Relevo.
Відносини лівого захисника з Дієго Сімеоне не відновлюються. Тому навряд чи захисник повернеться у Атлетіко.
Першим варіантом Бенфіки завжди був Мілош Керкез, але існує велика різниця між тим, що Бенфіка готова заплатити, і тим, що просить АЗ за гравця.
Цього сезону на рахунку одна результативна дія в 28 матчах Прем'єр-Ліги за Ноттінгем Форест, куди він перейшов у оренду з Атлетіко. Влітку він має повернутися до Прімери.