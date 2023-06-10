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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 червня.

Завершилася 471 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

За уточненою інформацією, цієї ночі Сили ППО знищили 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних безпілотників "Shahed" та 4 дрони оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" і "Supercam".

На таврійському напрямку протягом доби Сили оборони знищили та пошкодили 61 одиницю ворожої військової техніки. Втрати росіян вбитими та пораненими становлять більше чотирьох рот.

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 червня у Брюсселі.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,1 млрд. Зокрема, до нього увійшли:

▪️додаткові боєприпаси для Patriot;

▪️ракети HAWK;

▪️105-мм та 203-мм артилерійські снаряди;

▪️безпілотні повітряні системи Puma.

Економіка України відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалося. ВВП у I кварталі зріс на 2,4% в порівнянні з IV кварталом 2022-го.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Триває чотириста сімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, і житлових кварталів.

За уточненою інформацією, в період з 00.00 ночі до 04.20 ранку, російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних БпЛА “Shahed”, “Ланцет” та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня (“Орлан-10” і “Supercam”).

Загалом, протягом доби, ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова. Крім того, завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь продовжують перебувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Юнаківка, Миропілля, Славгород та Велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів на Харківщині, серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки і Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори і Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районах Василівки і Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Велика Новосілка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районі Новосілки Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області та місто Херсон.

В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції.

Авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів Ставку. Ситуація на передовій – цьому основна увага. Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ.

Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО.

І окремо – для наших воїнів, для всіх, хто цими днями в особливо важких боях. Бачимо ваш героїзм, і ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке дійсно є життям України. Бо настільки Україна вільна – наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена – наскільки ви, наші воїни, результативні.

Кожен і кожна, хто бʼється зараз, – це Україна, яка бʼється. Дякую вам за це! Слава всім, хто воює і працює заради нашої держави!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!