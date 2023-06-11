Клуб із Саудівської Аравії хоче отримати португальського тренера.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
11 червня 2023, 20:24
Аль-Хіляль має намір призначити головним тренером Жозе Моурінью, повідомляє Football Talk з посиланням на Footmercato.
За інформацією джерела, клуб має намір активізувати свої зусилля та запросить зіркового португальця після того, як їм не вдалося підписати Ліонеля Мессі.
Найближчим часом Аль-Хілаль зробить запит до Роми, яку тренує Моурінью.
Нагадаємо, що Рома посіла шосте місце у Серії А за підсумками сезону, а також дійшла до фіналу Ліги Європи.