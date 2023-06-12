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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 червня.

Завершилася 473 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Сили оборони звільнили Макарівку й просунулися на кількох напрямках. На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка. На напрямках де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено, повідомляє Ганна Маляр.

- Бійці 7-го окремого батальйону «АРЕЙ» УДА повідомляють про звільнення села Нескучне на Донеччині.

- Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула додому 95 людей з російського полону.

- Окупанти підірвали дамбу на Донеччині, виникло підтоплення – Сили оборони. Речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі "Українській правді" також повідомив, що на ведення наступальних дій Сил оборони це не впливає.

- Росіяни обстріляли човен із людьми, які евакуювалися з лівого берега Херсонщини: 6 поранених — ОП.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Вовківка, Степок, Велика Писарівка, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки та обстріляв з артилерії Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Я вдячний нашим воїнам за цей день. Кожній нашій бойовій бригаді, кожному нашому підрозділу. ОСУВи «Хортиця, «Таврія» – усі, хто зараз у боях, усі, хто на позиціях, усі, хто допомагає… Дякую вам! Дякую за кожен крок, за кожен бій, за кожного знищеного окупанта!

І я вдячний кожному і кожній: військовим, поліцейським, рятувальникам, волонтерам, лікарям, місцевій владі… Усім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС. Особливо дякуємо тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій. Це надзвичайно складно, небезпечно, це особливий героїзм. Дякую за кожне врятоване життя!

Слава нашим героям! Слава всім, хто захищає життя України та українців".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!