Аргентинський футболіст, мабуть, уже провів свій останній Мундіаль.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
13 червня 2023, 16:27
Ліонель Мессі заявив, що не планує брати участь у чемпіонаті світу-2026 року.
"Я думаю, що ні. Це був мій останній чемпіонат світу.
Я подивлюся, як усе складеться, але, за ідеєю, ні, я не поїду на наступний чемпіонат світу", — наводить слова Мессі Marca.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.
Мессі в цьому сезоні зіграв 41 матч за ПСЖ, забивши 21 гол та віддавши 20 гольових передач.