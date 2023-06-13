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Аргентинський футболіст, мабуть, уже провів свій останній Мундіаль.

Ліонель Мессі заявив, що не планує брати участь у чемпіонаті світу-2026 року.

"Я думаю, що ні. Це був мій останній чемпіонат світу.

Я подивлюся, як усе складеться, але, за ідеєю, ні, я не поїду на наступний чемпіонат світу", — наводить слова Мессі Marca.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Мессі в цьому сезоні зіграв 41 матч за ПСЖ, забивши 21 гол та віддавши 20 гольових передач.