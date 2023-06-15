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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 червня.

Завершилася 476 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

рашисти вночі випустили ракети по Одесі саме "Калібр". Троє загиблих, 13 поранених, — ОК "Південь".

Глава МАГАТЕ відклав поїздку на ЗАЕС через міркування безпеки, — The Guardian.

Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю, — Reuters.

Данія у серпні ймовірно розпочне навчання українських пілотів на F-16, — Reuters.

Консультації щодо моделі руху України до НАТО тривають, — генеральний секретар НАТО. Він додав, що навчання українських пілотів на винищувачах почнуться незабаром.

НАТО на саміті подасть чіткий сигнал про те, що майбутнє України в Альянсі, — генсек НАТО.

Нідерланди відправляють Україні додаткові системи ППО, — міністерка оборони Нідерландів. Серед іншого, буде придбано чотири РЛС VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро для України.

росія попередні два тижні намагається розбомбити аміакопровід у Харківській області, — голова Харківської ОВА.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосередження основних зусиль на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей — протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

В Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивозу награбованого майна військовий вантажний транспорт. Так, з селища Очеретувате, у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів.

У той же час, на причалах морського порту міста Бердянськ, відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами. В подальшому окупанти планують вивезти зерно на територію рф.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 680 російських окупантів, знищили 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Щойно говорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Годинна розмова. Передусім безпекова тематика, ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей.

Звичайно, у кожній розмові приділяємо значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру, і не лише для нас. І завжди результативно. Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО, і це обʼєктивна потреба.

Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції.

Маємо і можемо їх знешкодити. Дякую Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!