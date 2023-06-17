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Проте гравець має кілька варіантів продовження кар'єри.

Еден Азар готовий завершити кар'єру влітку, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, бельгійський футболіст має кілька варіантів продовження кар'єри. Зокрема, інтерес до Едену виявляють клуби МЛС та Моленбек.

Що стосується новачка майбутнього сезону чемпіонату Бельгії, то там виступає один із молодших братів Азара – Кіліан.

Однак Азар схиляється до завершення кар'єри, він має намір залишитися в Мадриді зі своєю родиною.

У сезоні-2022/23 32-річний футболіст провів шість матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку одна результативна передача.