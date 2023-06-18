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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 червня.

Завершилася 479 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Путіна заявили, що шансів у "зернової угоди" немає Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказавши, що Москва не бачить підстав для її продовження.

- Байден заявив, що не буде спрощувати вимоги для України на шляху до НАТО. "Тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся робити це", — сказав він.

- Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки — в.о міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

- Рівень води в Херсонській області наразі становить 1,09 м, підтопленими залишаються близько 30 населених пунктів.

- МЗС відреагувало на репортаж французького каналу з позицій армії РФ. "Репортаж TF1Info про те, що російські війська планують знищити ще більше міст на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики", – зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка, Костобобрів і Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Соснівка, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка — Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Біля останньої завдав авіаудару. Також, здійснив артилерійські обстріли Веселого та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв Ольгівське, Полтавку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівку, Новоандріївку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Зміївку, Шляхове, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочеться сьогодні подякувати. Подякувати всім нашим партнерам, які реально допомагають і які за цей тиждень зробили нові кроки у підтримці нашої держави, наших людей.

Дякую – Сполученим Штатам, Нідерландам, Німеччині, Італії, Данії, Норвегії, Швеції, Великій Британії, Канаді, Польщі, Люксембургу.

Дякую всім країнам-учасницям «Рамштайну» – чергове засідання відбулось цього тижня. Дякую за незмінну конструктивність!

І, звичайно, велика подяка всім тим, хто тренує наших воїнів, хто навчає наших героїв своєму досвіду і хто сам навчається в українців. Навчається українській стійкості, сміливості, незламному бажанню вибороти життя для своєї країни й українських дітей. Обов’язково це буде – виборемо!

Переможемо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!