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Екскерманич Лестер Сіті погодився повернутися до шотландського гранда.

Після того, як Анге Постекоглу залишив посаду головного тренера Селтіка заради роботи в АПЛ у лондонському Тоттенгемі, шотландський гранд був вимушений почати пошуки нового керманича для своєї першої команди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "кельтів" погодило всі умови контракту із Бренданом Роджерсом, який посеред минулого сезону був звільнений із Лестер Сіті, а команда у підсумку не змогла зберегти прописку в англійській Прем'єр-лізі.

Селтік планує завершити всі формальності щодо призначення Роджерса на посаду головного тренера найближчим часом — переговорили між ними розпочалися декілька днів тому, і, судячи з усього, завершилися успіхом.

Нагадаємо, що Брендан Роджерс вже очолював Селтік у період з травня 2016 по лютий 2019 року, перш ніж повернутися до англійського чемпіонату. На чолі "кельтів" він двічі вигравав чемпіонат Шотландії, двічі — Кубок Шотландії та тричі — Кубок шотландської ліги.