Сенегалець може заробляти 30 мільйонів євро за сезон.
КАЛІДУ КУЛІБАЛІ, GETTY IMAGES
18 червня 2023, 23:20
Аль-Хіляль працює над придбанням Каліду Кулібалі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, 31-річному футболісту пропонують контракт на три роки, згідно з яким він отримуватиме 30 мільйонів євро за сезон.
Представники близькосхідної команди контактують із агентом сенегальця.
Контракт Каліду з Челсі розрахован до літа 2026 року.
У сезоні-2022/23 Кулібалі провів 23 матчі за Челсі в англійській Прем'єр-лізі: на його рахунку два голи.