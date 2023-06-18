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Сенегалець може заробляти 30 мільйонів євро за сезон.

Аль-Хіляль працює над придбанням Каліду Кулібалі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, 31-річному футболісту пропонують контракт на три роки, згідно з яким він отримуватиме 30 мільйонів євро за сезон.

Представники близькосхідної команди контактують із агентом сенегальця.

Контракт Каліду з Челсі розрахован до літа 2026 року.

У сезоні-2022/23 Кулібалі провів 23 матчі за Челсі в англійській Прем'єр-лізі: на його рахунку два голи.