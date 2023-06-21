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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 червня.

Завершилася 482 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

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"Загроза застосування тактичної ядерної зброї путіним є реальною. Коли я виступав тут близько двох років тому і казав, що мене непокоїть пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально", — заявив американський президент Джо Байден під час виступу в Каліфорнії.

"Київ веде переговори із західними виробниками зброї про створення виробництва на території України", — Reuters.

Голова МЗС Угорщини Сійярто заявив, що угорський уряд не причетний до вивезення українських полонених до Угорщини. За його словами, полонених вивезли після консультацій між релігійними організаціями, до яких уряд абсолютно не був залучений.

"Україна повернула з Угорщини трьох з одинадцяти військовополонених, їм надається всіляка підтримка", – речник МЗС Олег Ніколенко.

"США завтра оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні", – держсекретар Блінкен.

"На ЗАЕС замінований охолоджувач, є ризик підриву", — голова ГУР Буданов. "На жаль, станом на зараз, певна загроза існує. Ще раз кажу певна. Бо ЗАЕС під контролем окупаційних військ і правда в тому, що підірвавши Каховську ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів. Найстрашніще — це те, що на ЗАЕС замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то будуть значні проблеми".

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Португалія невдовзі передасть Україні ще 14 бронетранспортерів M113 та 9 буксируваних гаубиць 105-мм. Загалом Португалія передала Україні 45 машин сімейства М113.

"У Пентагоні повідомили, що переоцінили на $6 млрд вартість пакетів допомоги Україні з лютого торік". — представниця відомства Сабріна Сінгх.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

За уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”, 7 зенітними керованими ракетами С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-М” по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА “Shahed”.

Крім того ворог завдав понад 72 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці та Леонівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області; Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Юнаківка, Бачівськ, Степне, Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна — Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час, обстріляв з артилерії Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сторожевого, Пречистівки, Золотої Ниви, Благодатного та Макарівки Донецької області та міста Запоріжжя. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків - Миколаївської.

У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації. Все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області. Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 — по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено, 3 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливий об’єкт ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зараз наші воїни на Півдні, на Сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну.

Уже почались перші зустрічі в Лондоні в межах Конференції з відбудови України, яку ми готували разом із британськими друзями. Уже відбулись дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії… Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проектами будівництва, а глобальним проектом захисту.

Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки і гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору і захист від будь-яких повторень російської агресії".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!