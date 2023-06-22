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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 червня.

Завершилася 483 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Вночі знищено усі 6 запущених шахедів русні, — ПС.

Британія готує знаковий пакет фінансової підтримки для України, — уряд королівства. Пакет включатиме $3 мільярди у вигляді кредитних гарантій та понад $300 мільйонів двосторонньої допомоги.

США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів. 520 мільйонів $, щоб допомогти Україні капітально відремонтувати свою енергетичну мережу. 657 мільйонів $ на допомогу в модернізації пунктів пропуску на кордоні України, її залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури.

Європейський інвестиційний банк спрямує €840 млн на відновлення України.

У ЗСУ є успіх в Луганській області, закріплюються на зайнятих рубежах, — заступниця МО України.

Контрнаступ йде нелегко, бо 20 000 квадратних кілометрів заміновано, — президент Зеленський для ВВС. "Що б не хотіли деякі, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне".

Пентагон зможе витратити на зброю для України на $6 млрд більше через бухгалтерську помилку.

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги: 155-мм високоточні керовані боєприпаси, 2 тягача MAN HX81 + причепи, 2 тис боєприпасів 155-мм. Анонсована поставка партії невизначеної кількості ракет до ЗРК Patriot.

Посли ЄС підтримали збільшення фонду на додаткових €3.5 мільярдів, з якого допомагають Україні зброєю, — шведське головування Ради ЄС. Було також погоджено 11 пакет санкцій.

Латвія передає Україні весь свій гелікоптерний парк бойових апаратів, — прем'єр-міністр Латвії.

Британія підтримає спрощення вступу України в НАТО, — очільник МЗС.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме:

Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.



Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва.



На напрямку Білогорівка – Шипилівка, підрозділи Сил оборони України вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed».

Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” у кількості — 33 одиниці, сімома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-М” по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БпЛА “Shahed”.

Крім того ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці і Леонівці Чернігівської області та Козачій Лопані на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна — Ямполівка.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час, обстріляв Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Українські воїни під час наступу ефективно знищують російський десант. Підрозділи зі складу окупаційної 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ російської федерації отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області, для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат. Під час переходу на першу лінію оборони багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників гелікоптерами евакуювували до Ростова-на-Дону, звідки, через брак місць, загарбників вантажними автомобілями вивезли до Новочеркаська. Лікувальні заклади цього міста також переповнені.

Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву Збройних сил України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – що б там не планували російські терористи, знищимо ворога. На Півдні – є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону.

І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт… Кожне таке збиття – важливе. Дякую всім, хто воює і працює заради України! Слава всім, хто зміцнює свободу! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!