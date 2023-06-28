Другое

Пропонуємо вашій увазі добірку матчів, коли одна з команд показувала неймовірний характер.

Позаду залишився черговий сезон, який подарував купу видовищних матчів та гарних голів. Фанати гри №1 дуже полюбляють гарні голи та несподівані результати. Ефект несподіванки часто можна побачити в зустрічах, в яких відбувається камбек. Хіба не може здивувати перемогу з рахунком 3:2, коли ти програвав 0:2?

Football.ua зібрав свій ТОП-10 найпам'ятніших та найяскравіших камбеків цього сезону. Порядок виключно хронологічний та не має прив'язки до місця в цьому топі.

22.11.2022

Збірна Аргентини відкривала для себе фінальну частину чемпіонату світу поєдинком проти Саудівської Аравії. Альбіселесте відкрили рахунок зусиллями Ліонеля Мессі, проте аравійці змогли здивувати увесь світ.

Спочатку, аш-Шехрі встановив паритет на початку другої половини гри, а вже за шість хвилин ад-Давсарі вивів Саудівську Аравію вперед. Аргентина так і не змогла змінити хід зустрічі.

Аргентина — Саудівська Аравія 1:2

Голи: Мессі, 10 (пен.) — аш-Шехрі, 48, ад-Давсарі, 54

Японія на чемпіонаті світу

Японці запам'ятались двома відмінними камбекаки на груповому етапі турніру. Який з них краще — пропонуємо обрати вам.

Перший — у матчі проти Німеччини. Японці поступались з рахунком 0:1, проте наприкінці зустрічі зусиллями Доана та Асано змогли перевернути хід зустрічі.

У другому, своєю чергою. Японія протистояла Іспанії. Азійська команда знов пропустила перша, проте змогла забити два м'ячі та гарантувати собі місце в плей-оф.

23.11.2022

Німеччина — Японія 1:2

Голи: Гюндоган, 33 — Доан, 75, Асано, 83

01.12.2022

Японія — Іспанія 2:1

Голи: Доан, 48, Танака, 51 — Мората, 11

19.01.2023

Реал неодноразово показував характер в цьому сезоні, переламуючи хід зустрічі, або ж дотискаючи супротивника.

В цьому випадку, Реал поступався Вільярреалу з рахунком 0:2 на виїзді, проте в другому таймі зміг забити тричі та здобути перемогу у Кубку.

Вільярреал — Реал 2:3

Голи: Капу, 4, Чуквезе, 42 — Вінісіус Жуніор, 57, Мілітао, 70, Себальйос, 86

19.01.2023

Чемпіонат Англії традиційно дарує багато емоцій саме через те, що результати матчів виходять доволі неочікуваними.

В цьому випадку Манчестер Сіті приймав на своєму полі. І хоча фаворитом зустрічі вважалась команда Хосепа Гвардіоли, Тоттенгем зумів забити два м'ячі наприкінці першого тайму.

Втім, яскравий перформанс Ріяда Мареза у другій половині гри приніс Манчестер Сіті перемогу з рахунком 4:2 та видовищний матч на шляху до історичного требла.

Манчестер Сіті — Тоттенгем 4:2

Голи: Альварес, 51, Голанд, 53, Марез, 63, 90 — Кулушевскі, 44, Емерсон, 45+2

21.02.2023

Ще один матч за участі Реала в нашій добірці. Мадридці в рамках першого матчу 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів грали проти Ліверпуля на виїзді.

Підопічні Юргена Клоппа змогли шокувати супротивника на стартових хвилинах зустрічі, проте команда Карло Анчелотті не знітилась та показала справжній майстер-клас.

Реал зрівняв рахунок завдяки дублю Вінісіуса ще до перерви, а вже в другому таймі зробив впевнений крок у наступну стадію турніру.

Ліверпуль — Реал 2:5

Голи: Нуньєс, 4, Салах, 15 — Вінісіус, 20, 35, Мілітао, 47, Бензема, 55, 66

5.03.2023

Куди ж в цій добірці без свого, рідного. УПЛ також подарувала декілька цікавих камбеків, але ми вирішили обрати саме матч Зорі проти Ворскли.

Сефері приніс своїй команді перевагу у два м'ячі, що поставило підопічних Ван Леувена у дуже незручне становище.

Однак луганська команда змогла змінити ситуацію. А найбільш важливе в цьому кабмеку, що два з трьох голів були забиті в компенсований час.

Ворскла — Зоря 2:3

Голи: Сефері, 5, 16 (з пенальті) — Бражко, 57, 90+3 (з пенальті), Русин, 90+1.

13.04.2023

Можливо, відігратись з 0:2 та здобути нічию — це не найбільше досягнення в цьому сезоні, але те, як Севілья зробила камбек проти Манчестер Юнайтед, безсумнівно, заслуговує уваги.

Після дубля Забітцера здавалось, що долю путівки у наступну стадію вирішена, проте дещо курйозні автоголи манкуніанців та травма Мартінеса дозволили Севільї зробити камбек у першому матчі та згодом загальну "ремонтаду" за сумою двох матчів.

Манчестер Юнайтед — Севілья 2:2

Голи: Забітцер, 14, 21 — Маласія, 84 (авт.), Магвайр, 90+2 (авт.)

7.05.2023

Не обійшлося й без Ліги 1 в нашій добірці. Здавалось би, Ліон — Монпельє — нічого цікавого для рядового поціновувача футболу, проте команди видали справжню феєрію. Дев'ять голів на двох, два покери.

Й головне — Ліон поступався з рахунком 1:4 (!), проте завдяки диву від Ляказетта зумів виграти з рахунком 5:4.

Ліон — Монпельє 5:4

Голи: Ляказетт, 31, 59, Ловрен, 70, 82, 90+9 — Ваї, 40, 41, 53, 55.

19.05.2023

Одним із найвизначніших матчів цього сезону сміливо можна назвати протистояння Шеффілд Венсдей та Пітерборо. В першому поєдинку Пітерборо розгромив суперника з рахунком 4:0, і, ймовірно, вирішив, що справу зроблено. Але у "сов" були інші плани.

На своєму стадіоні Шеффілд Венсдей відіграв чотири м'ячі. Основний і додатковий час закінчився з рахунком 5:1 на користь господарів. Тому переможця дуелі слід було визначати за допомогою післяматчевих пенальті, в якій сильнішими виявились саме "сови".

Шеффілд Венсдей - Пітерборо 5:1

Голи: Сміт, 9, Грегорі, 25, Джеймс, 71, Палмер, 90+7, Патерсон, 112 — Грегорі (у власні ворота), 105

16.06.2023

Матч збірної України проти македонців ще свіжий у пам'яті. Дебютна офіційна гра для Сергія Реброва розпочалась вкрай невдало — з двох пропущених голів.

Якщо бути чесними, то рівень футболу не казав про те, що у другому щось суттєво зміниться, проте видовищні виступи Мудрика та Циганкова дозволили перевернути хід гри.

Північна Македонія — Україна 2:3

Голи: Барді, 31, Ельмас, 39 — Забарний, 62, Конопля, 67, Циганков, 83