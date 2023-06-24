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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 23 червня.

Завершилася 485 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Прігожин: "Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться беззаконня. Наш стратегічний резерв — це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче — приєднуйтесь. Треба закінчувати з цим неподобством".

Міністр оборони рф Шойгу нібито спеціально прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК "Вагнер". Він використовував артилеристів та гелікоптери "у темну", аби знищити вагнерівців.

ФСБ рф порушила кримінальну справу проти Прігожина через заклик до збройного заколоту.

росзмі пишуть, що в низці відділів поліції Ростовської області оголошено план "Крєпость". Він передбачає екстрений збір особового складу та взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств, а також готовність до відбиття зовнішнього нападу.

На Куп‘янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога.

У США запропонували прирівняти можливий ядерний удар рф по Україні до атаки по НАТО.

11-й пакет санкцій проти росії вступив у силу.Його оприлюднили сьогодні на сайті Ради ЄС. Серед іншого також призупинили дію відстрочок, наданих Німеччині та Польщі, на постачання нафти з рф через північну ділянку нафтопроводу «Дружба».

В Україні зросла частка прихильників демократичного режиму. Станом на травень цього року вона становить 73%. Для порівняння, у вересні-жовтні 2022-го вона складала 68%, а у період між 2010 і 2021 роками — 48-56%.

Україна вже отримала американські 203-мм снаряди для самохідних гармат 2С7 «Піон», про які США оголосило 9 червня.

Осінтери стверджують , що ЗСУ успішно штурмують позиції росіян на південний схід від Красногорівки.

В Україну повернули тіло ще 51 полеглого захисника.

Перші високоточні ракети GLSDB можуть прибути в Україну не раніше осені. Затримки пов’язані з розробкою та виробництвом цієї зброї, через що строки передачі цих ракет переносяться.

У Києві демонтували пам‘ятник Зої Космодем‘янській.

Росіяни звели понтонну переправу після вчорашніх ударів по Чонгарському мосту. Також на ньому помітні сліди від обстрілів.

Основні сили наступального резерву українських військ ще не задіяні в бойових діях — ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду. Генерал Сирський. Україні вдалося повернути ще двох військовополонених з Угорщини. Загалом додому повернулися 5 українських захисників.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 3 дрони “Shahed-136/131”, а також 4 зенітних керованих ракети із С-300 по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України 14 ракет та 2 дрони було знищено. Також зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил було знищено російський ударний вертоліт Ка-52. Окрім того противник втратив 7 розвідувальних БпЛА.

Також ворог завдав 51 авіаційний удар, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів зс рф перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів в районі Павлівки Сумської області, Гатища та Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Білогорівки і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверне, Авдіївка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка, Сєверне Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Олексіївка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка Донецької області; Новоданилівка, Левадне, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Новоочеретувате, Макарівка, Вільне Поле, Сторожеве, Зелене Поле, Новопіль, Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Чкалове Запорізької області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь. Зафіксовано прибуття двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 1 засіб протиповітряної оборони.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Підсумки цього насиченого дня.

Нарада за результатами Лондонської конференції з відновлення України. Дуже змістовне засідання РНБО.

Засідання Ставки.

Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується воєнкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина попри все залишалась на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи воєнкомів. Шкода, що увагу і час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання.

Мав честь привітати з випуском офіцерів наших військових навчальних закладів.

Сьогодні в нашій державі відзначається День державної служби. Хочу подякувати усім тим нашим людям, які і за наявних умов, і за наявних ресурсів у державі роблять усе, що від них залежить, щоб держава була ефективною.

І, звичайно, фронт. Вдячність і шана нашим воїнам. Кожному і кожній, хто воює заради життя та свободи України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!