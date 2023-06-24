Наставник близький до продовження кар'єри закордоном.
ДЖЕННАРО ГАТТУЗО, GETTY IMAGES
24 червня 2023, 18:59
Дженнаро Гаттузо близький до продовження кар'єри у Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, на італійського тренера претендують кілька клубів. Найближчим часом він вирішить, яку пропозицію ухвалити.
Нагадаємо, що раніше Гаттузо працював у Сьоні, грецькому ОФІ, Мілані, Наполі та Валенсії.
Італієць перебуває без роботи з 30 січня 2023 року, як залишив Валенсію.