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Наставник близький до продовження кар'єри закордоном.

Дженнаро Гаттузо близький до продовження кар'єри у Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, на італійського тренера претендують кілька клубів. Найближчим часом він вирішить, яку пропозицію ухвалити.

Нагадаємо, що раніше Гаттузо працював у Сьоні, грецькому ОФІ, Мілані, Наполі та Валенсії.

Італієць перебуває без роботи з 30 січня 2023 року, як залишив Валенсію.