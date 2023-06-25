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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 червня.

Завершилася 486 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Лукашенко та Путін провели телефонну розмову — російський диктатор подякував білоруському за переговори із керівництвом ПВК "Вагнер".

- У Липецькій області латають дорогу, яку перерили в очікуванні "вагнерівців" "Введені сьогодні обмеження починаємо скасовувати. Найближчим часом відкриємо рух на регіональних трасах. Ну а до відновлення дорожнього полотна деякі райони вже приступили – тут не складно, зробимо швидко" — губернатор області.

- Кримінальну справу щодо Пригожина буде закрито, він поїде до Білорусі, повідомив Пєсков. Він не уточнив, що керівник ПВК "Вагнер" там робитиме.

- Гарантією того, що Пригожин зможе піти до Білорусі, є слово президента Росії, заявили у Кремлі. РосЗМІ повідомляють, що Пригожин разом зі своїми найманцями вже залишив штаб Південного військового округу.

- Пригожин заявив, що вагнерівці розвертають свої колони, і йдуть у зворотному напрямку в польові табори "згідно з планом".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське та Предтечине.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка та Сєверне.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка і Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Веселе, Козацьке і Антонівка на Херсонщині.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні день, коли точно не має бути тиші. І точно потрібне лідерство.



Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю.



Світ повинен не боятись. Ми знаємо, що нас захищає. Тільки наша єдність. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил – і не важливо, хто ними командує. Ми – захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, всіх у вільному світі.



Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией.



Что будем делать мы, украинцы? Мы будем защищать свою страну. Мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать – и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно.



А что будете делать вы?

Чем дольше ваши войска будут на украинской земле – тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле – тем больше будет катастроф".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!