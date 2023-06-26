До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 червня.
ФОТО: FACEBOOK.COM/GENERALSTAFF.UA
26 червня 2023, 01:00
Завершилася 487 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- "Не думаю, що це – фінальний епізод", – Блінкен про спробу заколоту в Росії
"Маємо Пригожина, який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України – уявлення про те, що Україна чи НАТО якимось чином становлять загрозу для Росії. Є людина, яка публічно й дуже відкрито кидає виклик владі Путіна – і дуже відкрито", – зауважив він.
"Путіну довелося захищати Москву, столицю Росії, від власного найманця... Не хочу спекулювати, та не думаю, що ми бачили фінальний епізод", – додав Блінкен.
- Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу в чіткій проросійській позиції та закликало стати на правильний бік історії, через цю заяву МЗС Ізраїлю має намір викликати українського посла.
- Резніков про контрнаступ: Зараз підготовча операція, цей рік стане переломним.
Міністр назвав нинішні маневри, які тривають вже третій тиждень, "підготовчою операцією", визнавши, що росіяни побудували "дуже сильні оборонні лінії". Він заперечив, що це є основним наступом українських військ. За словами Резнікова, коли наступ піде в повну силу, він буде успішним і "на крок ближчим до перемоги". Міністр визнав, що попередні очікування щодо контрнаступу були "завищеними".
- Буданов: План підриву ЗАЕС затверджений, ситуація ніколи не була такою серйозною.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.
На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.
На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Веселого. Завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Іванівського Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Катеринівка, Богоявленка, Новомихайлівка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 50 населених пунктів, серед них: Новодарівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Микільське, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Щойно завершив серію міжнародних розмов – із Президентом Сполучених Штатів Байденом, із Премʼєр-міністром Канади Трюдо, із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Позитивні розмови, дуже потрібні саме зараз – для всіх нас.
Звичайно, ми обговорили бойові дії на передовій, наші активні дії… Я подякував партнерам за надану підтримку: вона дуже вагома й реально допомагає нашим воїнам рухатися вперед. Зараз російські окупанти зазнають втрат, які нам і потрібні. Кожна їхня втрата – це довгострокове посилення свободи.
Обговорили й подальше зміцнення українських воїнів. І я дякую партнерам за розуміння наших потреб – далекобійних потреб. Особливо вдячний Президенту Байдену і Сполученим Штатам – за надійність «Петріотів». Обговорили посилення нашої артилерії, MLRS та інше.
Залишається всього лиш 15 днів до початку саміту НАТО у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб саміт мав реальний зміст. Сильний зміст. Позитивні рішення для України у Вільнюсі – це єдино можливі позитивні рішення для нашої спільної безпеки в Європі та загалом в Альянсі.
Дякую всім, хто підтримує Україну! Дякую пану Президенту Байдену, Конгресу, обом партіям, всім американцям за історичне зміцнення свободи у світі! Дякую пану Премʼєр-міністру Трюдо, всім канадійцям за незмінну підтримку! Дякую пану Президенту Дуді та кожному в Польщі, хто стоїть з Україною пліч-о-пліч у захисті Європи!
Слава нашим воїнам! Слава кожній бригаді, яка зараз на фронті рухається вперед… Таврійський напрямок, ви молодці! Дякую".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!