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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 червня.

Завершилася 487 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Не думаю, що це – фінальний епізод", – Блінкен про спробу заколоту в Росії

"Маємо Пригожина, який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України – уявлення про те, що Україна чи НАТО якимось чином становлять загрозу для Росії. Є людина, яка публічно й дуже відкрито кидає виклик владі Путіна – і дуже відкрито", – зауважив він.

"Путіну довелося захищати Москву, столицю Росії, від власного найманця... Не хочу спекулювати, та не думаю, що ми бачили фінальний епізод", – додав Блінкен.

- Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу в чіткій проросійській позиції та закликало стати на правильний бік історії, через цю заяву МЗС Ізраїлю має намір викликати українського посла.

- Резніков про контрнаступ: Зараз підготовча операція, цей рік стане переломним.

Міністр назвав нинішні маневри, які тривають вже третій тиждень, "підготовчою операцією", визнавши, що росіяни побудували "дуже сильні оборонні лінії". Він заперечив, що це є основним наступом українських військ. За словами Резнікова, коли наступ піде в повну силу, він буде успішним і "на крок ближчим до перемоги". Міністр визнав, що попередні очікування щодо контрнаступу були "завищеними".

- Буданов: План підриву ЗАЕС затверджений, ситуація ніколи не була такою серйозною.