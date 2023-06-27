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Кращий бомбардир в історії збірної Фінляндії став гравцем Міннесота Юнайтед.

Міннесота Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосила про підписання форварда Теему Пуккі, права на якого раніше належали англійському Норвіч Сіті.

Клуб американсько-канадської ліги оформив трансфер 33-річного фіна на правах вільного агента, оскільки його контракт з командою Чемпіоншипу підійшов до свого завершення цього літа. Пуккі уклав угоду з Міннесота Юнайтед до червня 2025 року.

На міжнародному рівні Пуккі є найкращим бомбардиром за всю історію збірної Фінляндії, маючи у своєму активі 38 голів в 112 матчах з моменту свого дебюту в 2009 році. Також на його рахунку за національну команду є 15 результативних передач.

У минулому сезоні Чемпіоншипу, коли Норвіч фінішував 13-м у таблиці, Теему Пуккі провів 41 поєдинок, у яких він забив 10 голів та віддав 7 результативних передач.