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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 червня.

Завершилася 488 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

США не вважають, що русня найближчим часом планують підірвати ЗАЕС — координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США. "Я не вдаватимуся в конкретні розвідувальні дані – я б сказав, що ми стежимо за цим дуже уважно. Ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою, але ми стежимо дуже, дуже уважно".

Прикордонники спростовують розгортання баз для "вагнерівців" у Білорусі на даний момент, — речник ДПСУ. Він додав, що водночас виключати цього не можна. За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка.

ЄС передає Україні 500 генераторів у райони, що постраждали від підриву Каховської ГЕС, — ЄК.

Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік, — Euractiv.

Чехія пообіцяла більше військової техніки для України, — міністр оборони Чехії.

З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму НС через епідемію коронавірусу, — прем'єр-міністр.

США підтвердили надання цього пакету допомоги вартістю $500 мільйонів.

Армія РФ о 19:32 завдала удару по центру Краматорська, поцілили в районі кафе, де було "велике скупчення людей", — голова Донецької ОВА.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами із С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети “Калібр” та 7 ударних БпЛА типу “Shahed” . Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено. Також, протягом доби, ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області; Середина-Буда, Сорокине, Кореньок, Ходине, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка — Донецької. На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Сергіївки, Соледара та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. На Шахтарському напрямку підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного і Макарівки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок. У населеному пункті Привілля Луганської області загарбники посилюють контррозвідувальний режим, передусім, на виявлення серед місцевого населення інформаторів Збройних Сил України. Протягом тижня так званий «мер» Привілля Дудник особисто пересувався вулицями на обладнаному гучномовцем автомобілі погрожував та забороняв місцевим мешканця спілкування з особами, які перебувають на підконтрольній України території. Також ця особа погрожувала місцевим жителям «адміністративною відповідальністю» за такі дії : для жінок – арешт до 15 діб, для чоловіків – арешт до 30 діб, з вилученням майна та засобів зв’язку. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих цілі ворога. Загалом, минулої доби, наші воїни ліквідували 590 російських окупантів. Також ворог втратив 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артсистем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського до військових на східному напрямку:

"Сьогодні є новий оборонний пакет від США для наших воїнів: бронетехніка, боєприпаси для "Петріотів", "Стінгерів", "Хаймарсів", додаткові снаряди для нашої артилерії. Дякую пану Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям, всім американцям!

Фронт. Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух уперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Є важливі результати у відбитті російських штурмів. Дякую, воїни!

Особливо сьогодні відзначу славетну 3-тю окрему штурмову бригаду, міцну 28-му окрему механізовану бригаду, героїчну 54-ту окрему механізовану бригаду та круту 57-му окрему мотопіхотну бригаду. Дякую всім вам, воїни! Молодці!

Дякую вам за кожного знищеного окупанта та кожне врятоване українське життя! Слава нашим героям! Дякую всім у світі, хто не боїться російських терористів та разом із нами повертає світові безпеку!Слава Україні!"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!