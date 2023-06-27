На тлі відсутності турнірної мотивації в обох команд фінальний свисток зафіксував нічию.
Хорватія U-21 - Румунія U-21, Getty Images
27 червня 2023, 23:35
У заключному турі групового етапу молодіжного ЄВРО-2023 у квартеті B на нас чекала зустріч збірної Хорватії U-21 та їхніх однолітків з Румунії, яка є однією з країн-господарок проведення турніру разом із Грузією.
Оскільки молодіжні збірні Іспанії та України ще за підсумками минулого туру гарантували собі місця у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023, турнірна мотивація що у хорватів, що у румунів в останньому поєдинку групового етапу була відсутня від слова зовсім.
У своєму останньому матчі на цій молодіжній континентальній першості команди розійшлися безгольовим миром, а фінальний свисток зафіксував нічию.
Хорватія U-21 — Румунія U-21 0:0